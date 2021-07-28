Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
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Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi

Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sultangazi Belediyesi, ilçedeki engelli çocuklar ve aileleri için Pelit Çikolata Müzesi'ne ücretsiz bir gezi düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki engelli çocuklar ve aileleri için Pelit Çikolata Müzesi'ne ücretsiz bir gezi düzenledi. Engelli çocuklar ve ailelerinin büyük bir memnuniyet duyduğu gezi renkli görüntülere sahne oldu.

Gençler ve çocuklar için yaptığı hizmetlerde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Sultangazi Belediyesi, engelli çocuklar ve ailelerini de unutmuyor. Engelli çocuklara yönelik hizmetlere bir yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi, Pelit Çikolata Müzesi'ne ücretsiz bir gezi düzenledi. Geziye ilçede yaşayan engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Sultangazi Belediyesi'ne ait servis otobüsleriyle evlerinden aileleriyle birlikte alınan engelli çocuklar, daha sonra Esenyurt'taki Pelit Çikolata Fabrikası bünyesinde bulunan Pelit Çikolata Müzesi'ne götürüldü. Ücretsiz bir şekilde müzeyi gezen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Müzede bulunan Osmanlı padişahlarından Ayasofya Camisi başta olmak üzere tarihi camilere ve Nuh'un Gemisi'ndeki hayvanlara kadar çikolatadan yapılma pek çok farklı heykeli büyük bir hayranlık ve ilgiyle takip etti. Müzeyi keyifle gezen çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değer anlar oluşturdu. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi
Son dakika haberi! Sultangazi Belediyesi'nden engelli çocuklara en tatlı müze gezisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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