Son dakika haberi! Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Giresun'da çocuklarla buluşturuldu

Son dakika gündem haberi: Su Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlenme amacıyla oluşturulan mobil tır, Giresun'a ulaştı.

Su Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlenme amacıyla oluşturulan mobil tır, Giresun'a ulaştı.

Atatürk Meydanı'na park eden ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tır ziyarete açıldı. Çocuklar araç içerisinde gösterimi yapılan animasyonu izledi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ve DSİ 226. Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan da tıra gelerek, etkinlikte çocuklara eşlik etti.

Çavuş, Öden ve Turan, çocuklara katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yardımcısı Çavuş, AA muhabirine, etkinlikteki amacın gelecek nesillere suyun kıymetini öğretmek olduğunu belirterek, "Suyun kıymetini, kullanım şartlarını öğretmek, suyun yaşam için ne kadar değerli olduğunu küçük çocuklara, gençlere öğretmek... Suya sahip çıkabilecekleri yöntem ve şekilleri öğretmek, suya olan saygılarını göstermek... Böyle bir amacımız var, inşallah bu amaca da ulaşırız." diye konuştu.

Suyun her alanda tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Çavuş, "Bunu da yapacak olan geleceğin sahibi gençler. Bu elimizdeki bilgiyi, yılların birikimini aktarmayı da amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin