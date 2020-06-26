Son dakika haberi: SPOR 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool'da büyük coşku
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Son dakika haberi: SPOR 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool'da büyük coşku

Son dakika gelişmesine göre 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool'da büyük coşkuKlopp: Bu şampiyonluk sizin içinCEO Moore: Olağanüstü bir başarıHenderson: Tarif etmek imkansızTrent Alexander-Arnold: Şampiyonluk hep hayalimizdiGonca YAĞCI/LONDRA, (DHA) - Premier Lig'de dün akşam Stamford Bridge'de oynanan...

26.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:09

30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool'da büyük coşku

Klopp: Bu şampiyonluk sizin için

CEO Moore: Olağanüstü bir başarı

Henderson: Tarif etmek imkansız

Trent Alexander-Arnold: Şampiyonluk hep hayalimizdi

Gonca YAĞCI/LONDRA, (DHA) - Premier Lig'de dün akşam Stamford Bridge'de oynanan maçta, Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğuna ulaşan Liverpool'da büyük sevinç ve coşku var. Kırmızılar'ın yıllar süren hasretini dindiren teknik direktör Jürgen Klopp, şampiyonluğu taraftarlara armağan etti.

Liverpool'un Premier Lig'deki en yakın takipçisi Manchester City, 31'inci hafta karşılaşmasında dün akşam konuk olduğu Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Manchester City puanını 63'e çıkarırken, 86 puanla zirvede yer alan Liverpool bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligdeki 30 yıllık şampiyonluk özlemi sona eren Kırmızılar, büyük sevinç yaşadı.

Liverpool'un yüzünü yıllar sonra güldüren ve Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ilk Alman teknik adam olan Jürgen Klopp ile öğrencileri duygularını kulübün internet sitesinden paylaştı.

"BU ŞAMPİYONLUK SİZİN İÇİN"

Kırmızılar'ın 53 yaşındaki teknik patronu Klopp, taraftarlara seslenerek, "Bu şampiyonluk sizin için" dedi. Klopp, duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok rahatladım, mutluyum, gururluyum. Oyuncularımla bundan daha fazla gururlu olamazdım. Machester City - Chelsea maçını birlikte izledik. Futbol oynamak istiyoruz ve yeniden oynayabileceğiz. Maçın son saniyelerini saymaya başladık ve sonra sonuç... Tarif edemiyorum. Gerçekten harika bir andı. Böyle bir şeyi hayal edemezdim geçen yıldan önce asla tahmin edemezdim..."

CEO MOORE: OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI

Kulübün CEO'su Peter Moore ise Jürgen Klopp'u, tüm oyuncuları ve personeli tebrik etti. Moore, takımın böylesine rekabetçi bir ligde yüksek bir puanla şampiyon olmasını 'olağanüstü' olarak nitelendirdi. Peter Moore, "Takım olarak şampiyonluğa hasrettik. Bu hasret 30 yıl sonra bitti. Hedeflerimizi büyüttük. Daha baskın bir Liverpool takımı izleyeceksiniz" diye konuştu.

HENDERSON: TARİF ETMEK İMKANSIZ

Takım kaptanı Jordan Henderson da şampiyonluğun harika bir duygu olduğunu belirterek, "Harika! Tanımlamak gerçekten çok güç doğruyu söylemek gerekirse. Ancak bitiş düdüğünden sonra harika bir duyguydu. Özellikle tüm arkadaşlarımla ve çalışanlarla bunu paylaşmak, bu sonuca ulaşmak gerçekten çok rahatlatıcı, aynı zamanda da harika bir duygu. Tarif etmek zor. Liverpool'un küllerinden yeniden doğduğunu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD: ŞAMPİYONLUK HEP HAYALİMİZDİ

Takımın 21 yaşındaki yıldızı Trent Alexander-Arnold ise şunları kaydetti:

"Takım olarak bunu yapabileceğimizi düşündük ancak günün sonunda nasıl yaptığımızla ilgilenmedik. Premier Lig'in şampiyonuyuz ve bundan gurur duyuyorum. Bu, her zaman hayal ettiğimiz bir şeydi. Taraftarlarca sanırım bu her zaman hatırlanacak."

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Son dakika haberi: SPOR 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool'da büyük coşku

Kaynak: DHA

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