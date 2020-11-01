Son dakika haberi... Sözcü Kalın'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
01.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:32
Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Bir süredir Covıd tedavisi gören Burhan Kuzu hocayı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı