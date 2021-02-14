Son dakika haberi... Sosyal medyada bir kadını ölümle tehdit eden zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Sosyal medyada bir kadını ölümle tehdit eden zanlı gözaltına alındı

14.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:38
Son dakika haberi... Sosyal medyada bir kadını ölümle tehdit eden zanlı gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Sosyal medya üzerinden bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, Fatih'te gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, Fatih'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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