Son dakika haberi! Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anbean kameraya yansıdı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 2 grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden sokak ortasında çıkan kavgada sopa, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bekçi ve polis memurlarına da saldıran grubun kavgası anbean araç güvenlik kamerasına yansıdı. Güçlükle müdahale edilen olayda şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alındı.

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 603 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşıdan yürüyerek eve giden Fatma T. (18), Meltem S. (24), Muhammed S. (25) ve Ekrem B. (24), yanındaki kız arkadaşlarına laf atıldığı iddiasıyla bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada sopa, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Birbirlerine saldıran 2 grubun kavga anları bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 2 kadının da karıştığı kavgada Ekrem B. kimliği belirlenemeyen karşı grup tarafından sopa, yumruk ve tekmelerle darp edildi. Yoldan geçen vatandaşların bile ayırmaya cesaret edemediği kavgada Ekrem B. kanlar içinde kaldı. Zaman zaman karşı tarafın uçan tekmelerle saldırdığı Ekrem B.'yi yanındaki 2 kadın korumaya çalıştı. Bir yandan kavga devam ederken öte yandan kavgayı bırakıp görüntü almak isteyen basın mensuplarına da saldıran Fatma T., Meltem S. ve Ekrem B. gazetecilere tehdit ve hakaretler yağdırdı. Kavgada hıncını alamayan Ekrem B. kaldırımda bulunan elektrik panosunu tekmeleyerek yıktı.

POLİS VE BEKÇİLERE MUKAVEMETTE BULUNDULAR

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak yakın bulunan 2 bekçi intikal etti. Duruma müdahale etmek isteyen 2 bekçi kavgayı ayırmak isterken kendini kavganın içinde buldu. Bekçilere saldırarak mukavemette bulunan Ekrem B. ve arkadaşları daha sonra olay yerine gelen trafik, asayiş ve çevik kuvvet ekiplerince kontrol altına alındı. Polis ekipleri ve bekçilere mukavemette bulunan şüpheliler zor kullanılarak yere yatırılıp gözaltına alındı. Yaklaşık 40 polis ve bekçinin müdahale ettiği kavga 1 saat boyunca sürdü. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada şüpheliler Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Kavga haberini alıp polis merkezine gelen Ekrem B.'nin yakınları polis ve bekçilere küfürler yağdırarak tehditler savurdu.

Fatma T., kavgada yüzü kanlar içinde kalan erkek arkadaşı Ekrem B.'nin gözaltına alındığı sırada bir yandan cep telefonu kamerasıyla erkek arkadaşının görüntüsünü çekti, diğer yandan da, "Sen merak etme. Ben senin her şeyini kayıt altına alıyorum, ağabeyine göstereceğim" diyerek yüzünü okşadı. Polis, kavgada olay yerinden kaçan 4 şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can/ İHA)