Son dakika haberi: Soluk borusuna balgam kaçan 2 yaşındaki Yusuf'u itfaiyeciler kurtardı

GAZİANTEP'te bir akaryakıt istasyonunda nefes borusuna balgam kaçınca fenalaşan Suriye uyruklu Yusuf El Yusuf (2), araçlarına yakıt almaya gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Küçük Yusuf'a ilk müdahaleyi yapan itfaiyeciler, arazözle onu hastaneye ulaştırdı.

Olay, önceki gün Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir olaya müdahaleden dönen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yakıt almak için girdikleri akaryakıt istasyonunda oğlu rahatsızlanan kadının panik içinde yardım istediğini gördü. İtfaiye personeli Hanifi Kütükçü ve Vecdi Dinç, nefes alamayan Yusuf El Yusuf'a müdahale etti, ardından da arazözle Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hanifi Kütükçü, Yusuf'u kucağına alıp koşarak acil servise ulaştırdı. Soluk borusuna balgam kaçtığı belirlenen küçük çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Uygulanan tedavinin ardından Yusuf El Yusuf, taburcu edildi.

Bu arada hem akaryakıt istasyonunda yaşanan panik anları, hem de itfaiyecilerin küçük çocuğu kucağında koşarak hastaneye ulaştırması güvenlik kameralarına yansıdı.