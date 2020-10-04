Söke'de zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Aydın'da zeytinlik alan henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.