Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü

09.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:51

Son dakika gündem haberi... Kara yolundan az sayıda geçen araçlar Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetim yapmaları BİTLİS - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar, caddeler ve yollar boş kaldı.

Kara yolundan az sayıda geçen araçlar

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Polis ekiplerinin denetim yapmaları BİTLİS - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar, caddeler ve yollar boş kaldı.

Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Öykü Çelik Seda Sayan Acun Ilıcalı Kate Middleton
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kocaeli Hisarcık Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 10:51:18. #1.14#
title