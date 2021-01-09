Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü
09.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:51
Son dakika gündem haberi... Kara yolundan az sayıda geçen araçlar Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetim yapmaları BİTLİS - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar, caddeler ve yollar boş kaldı.
Kara yolundan az sayıda geçen araçlar
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Polis ekiplerinin denetim yapmaları BİTLİS - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar, caddeler ve yollar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur