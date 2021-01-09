Son dakika haberi | Sokaklar sessizliğe büründü

Son dakika gündem haberi... Kara yolundan az sayıda geçen araçlar Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetim yapmaları BİTLİS - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar, caddeler ve yollar boş kaldı.