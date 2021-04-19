Son dakika haberi... Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
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Son dakika haberi... Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı

Son dakika haberi... Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir sokak köpeği, dört ayağı, kuyruğu ve boğazı kesilerek öldürüldükten sonra çuvala konularak araziye atıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir sokak köpeği, dört ayağı, kuyruğu ve boğazı kesilerek öldürüldükten sonra çuvala konularak araziye atıldı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Ne yazık ki bu tür vahşetleri son dönemlerde sıkça duymaya ve görmeye başladık. Bunu yapan insan olamaz ve böyle bir davranışı gerçekleştiren kişi ruh hastasıdır." diyerek can dostuna işkence yapan kişi ya da kişilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Marmaris'te yaşayan 17 yaşındaki Ö.D., bir süre önce mahallede dolaşan bir sokak köpeğini beslemeye başladı. Zamanla beslediği köpekle aralarında dostluk oluştu. Her gün mahalleye gelen can dostunu besleyip oynayan Ö.D., geçen hafta sonu gelmeyince merak etti. Ö.D. bugün arkadaşlarıyla can dostunu mahallede ve arazide aramaya başladı. Ö.D. ve arkadaşları, 6 saat süren arama sonucu köpeği, Marmaris- Muğla Karayolu'nun 21'nci kilometresinde bulunan Çetibeli Mahallesi'nde karayolu kenarında bir arazide çuval içinde buldu. Sokak köpeğinin işkence gördüğü boğazı, kuyruğu ve dört ayağı kesilerek öldürüldüğü görüldü.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Ne yazık ki bu tür vahşetleri son dönemlerde sıkça duymaya ve görmeye başladık. Bir sokak köpeği işkence edilmiş dört ayağı, kuyruğu, boğazı kesilmiş ve çuvala konularak bağlanıp atılmış. Bunu yapan insan olamaz ve böyle bir davranışı gerçekleştiren kişi ruh hastasıdır. Yetkililere çağrımız bu vahşeti yapan mutlaka bulunmalıdır. Konun takipçisi olacağız. Bugün hayvana zulüm yapan yarın insana yapar" dedi.

Son dakika haberi... Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
Son dakika haberi... Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
Son dakika haberi... Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
Son dakika haberi... Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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