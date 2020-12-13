Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı
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Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı

13.12.2020 21:44 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:48
Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Son dakika haber: KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Özdemir'in yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Özdemir'in yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. Özdemir'in elleri yanarken, çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Safranbolu'ya bağlı Kuzyakaköseler köyünde yaşayan Mehmet Özdemir, akşam saatlerinde ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobanın parlaması sonucu eşyalar tutuşurken, Mehmet Özdemir'in elleri yandı. Özdemir dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Özdemir'i ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Mehmet Özdemir'in kardeşi Ahmet Özdemir, "Abim sobayı yakmak isterken bir anda alev almış. Sobayı yakarken yanıcı bir şey kullanmamış. Zaten evde yanıcı bir şey yok. Bize seslendi biz de koştuk. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu. 

 


Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Son dakika haberi! Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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