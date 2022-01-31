Son dakika haberi... Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve bebeğinin cenazesi Mardin'de yan yana defnedildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve bebeğinin cenazesi, memleketleri Mardin'de toprağa verildi.

Serik'te yaşamını yitiren Yasemin Yüceay ve 1 yaşındaki oğlu Yasin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Mardin Havalimanı'na buradan da merkez Artuklu ilçesinin kırsal Oğuz Mahallesi'ne getirildi.

Zindan Camisi'nde kılınan namazın ardından anne ve bebeğinin cenazesi, yakınlarının gözyaşları içerisinde aile mezarlığında yan yana defnedildi.

Gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan baba ve kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde 29 Ocak'ta yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) telefonla ulaşamayan komşuları evlerine gitmiş, kapıyı kimsenin açmaması üzerine durumu polise bildirmişti. Polis ekipleri, anne ve bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka odada hareketsiz bulmuştu. Sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit etmiş, baba ve kızını hastaneye kaldırmıştı.