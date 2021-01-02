Son dakika haberi... Şizofreni hastası yatağını ateşe verdi
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Son dakika haberi... Şizofreni hastası yatağını ateşe verdi

02.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:44
Son dakika haberi... Şizofreni hastası yatağını ateşe verdi

Son dakika habere göre İZMİR Katip Çelebi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) yatan şizofreni hastası bir kişi, yatağını ateşe verdi.

İZMİR Katip Çelebi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) yatan şizofreni hastası bir kişi, yatağını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Karabağlar ilçesindeki İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Servisi'nin 4'üncü katında yatan ve şizofreni tedavisi gören bir hasta, saat 10.00 sıralarında yatağını ateşe verdi. Odadan çıkan dumanları gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın korkuttu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı


Son dakika haberi... Şizofreni hastası yatağını ateşe verdi
Son dakika haberi... Şizofreni hastası yatağını ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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