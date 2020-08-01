Son dakika haberi... Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - MHP-CHP-BBP-Demokrat Parti-Saadet... Son dakika güncel haberi: MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve CHP heyetinin bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve BBP heyetinin bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Demokrat Parti heyetinin bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Saadet Partisi...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve CHP heyetinin bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve BBP heyetinin bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Demokrat Parti heyetinin bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Saadet Partisi heyetinin bayramlaşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Yeniden Refah Partisi heyetinin bayramlaşması ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet CHP, BBP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Kaynak: AA