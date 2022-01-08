Son dakika haberi! Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı (1)SİVAS,(DHA) - Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

SİVAS (DHA) - Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı (1)

SİVAS,(DHA) - Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında yaşandı. Gaziantep'ten Trabzon'a giden 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybederken, şarampole düşen otobüsteki 19 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

Son dakika haberi! Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

Son dakika haberi! Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

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