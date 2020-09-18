Öfkeli sürücü kırmızı ışıkta mendil satan kişiyi darp etti, o anlar kameraya yansıdı Şişli'de kırmızı ışıkta duran otomobile mendil satmak için yaklaşan satıcı, sürücü tarafından darp edildi. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli'de mendil satan bir kişi, kırmızı ışıkta satış yapmak için yaklaştığı otomobilin sürücüsü ile tartışma yaşadı. Öfkeli sürücü tartışma sırasında satıcıya şiddet uygularken, o anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına mendil satıcısı yaklaştı. Mendil satmak isteyen satıcı ile sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkeli sürücü otomobilinden inerek mendil satıcısına tokat atıp, darp etti. Saldırgan sürücüyü otomobilde bulunan arkadaşı sakinleştirirken, olay anı bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA