Öfkeli sürücü kırmızı ışıkta mendil satan kişiyi darp etti, o anlar kameraya yansıdı
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Öfkeli sürücü kırmızı ışıkta mendil satan kişiyi darp etti, o anlar kameraya yansıdı

Şişli'de kırmızı ışıkta duran otomobile mendil satmak için yaklaşan satıcı, sürücü tarafından darp edildi. O anlar bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

18.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:14

Şişli'de mendil satan bir kişi, kırmızı ışıkta satış yapmak için yaklaştığı otomobilin sürücüsü ile tartışma yaşadı. Öfkeli sürücü tartışma sırasında satıcıya şiddet uygularken, o anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına mendil satıcısı yaklaştı. Mendil satmak isteyen satıcı ile sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkeli sürücü otomobilinden inerek mendil satıcısına tokat atıp, darp etti. Saldırgan sürücüyü otomobilde bulunan arkadaşı sakinleştirirken, olay anı bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Öfkeli sürücü kırmızı ışıkta mendil satan kişiyi darp etti, o anlar kameraya yansıdı
Öfkeli sürücü kırmızı ışıkta mendil satan kişiyi darp etti, o anlar kameraya yansıdı
Öfkeli sürücü kırmızı ışıkta mendil satan kişiyi darp etti, o anlar kameraya yansıdı
Öfkeli sürücü kırmızı ışıkta mendil satan kişiyi darp etti, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
.D?: Ne Şişlisi orası Levent
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MOKOKO: iyi yapmış abicim eli ayağı tutuyor para vermeyince laf söyleniyorlar peşinden gitsinler eli ayağı tutuyor çalışsınlar bir yerde her yerde korona var yapışıyorlar cama
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A: şişlide cam silenler daha beter corona var insanlara yaklaşmak kızgınlığa sebep oluyor bşr de
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