Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Bayram KAPLAN - Haberler | Güncel
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak-Mardin karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdullah Dündar yönetimindeki 06 FA 3533 plakalı hafif ticari araç, İdil ilçesinin Aslantepe köyü mevkisinde Osman Urat yönetimindeki 27 AEG 805 plakalı otomobille çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, otomobil sürücüsü Osman Urat ile araçta bulunan Kezban Aşkın ve Roni Aşkın (3) ile hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Dündar ile yolcu konumunda bulunan Mehmet Ali Önder ve Veli Önder yaralandı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçlarda bulunanlardan Kezban Aşkın, Osman Urat, Abdullah Dündar ve Mehmet Ali Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Roni Aşkın ve Veli Önder, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların, hastanenin acil servisinde tedavileri sürerken, kazada yaşamı yitiren 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram KAPLAN

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