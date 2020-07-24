Son dakika haberi: Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinden İdlib'e 100 briket ev - İDLİB
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinden İdlib'e 100 briket ev - İDLİB

Son dakika güncel haberine göre Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller için 100 briket ev yapacak.

24.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:54

Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller için 100 briket ev yapacak.

Dernek Genel Başkanı Salih Zeki Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için İdlib'de briket ev projesi başlattıklarını söyledi.

Deniz Feneri Derneği ile proje için protokol yaptıklarını belirten Kaplan, "45 briket ev şu anda hazır. 15'inin açılışını yaptık. Toplam hedefimiz briket evlerin sayısını 100'e çıkarmak." ifadesini kullandı.

Kaplan, şu ana kadar tamamlanan evlerden 45 dul kadın ve 160 yetim çocuğun faydalanacağını vurgulayarak, evlerin yakınında bir cami ve eğitim merkezi inşa ettiklerini de kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinden İdlib'e 100 briket ev - İDLİB

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım? Politika
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Ekonomi
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı Politika
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Fatih Sultan
Magazin Ajda Pekkan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Tuvana Türkay
Spor Ali Koç Can Bartu İrfan Buz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Cuma Namaz Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinden İdlib'e 100 briket ev - İDLİB - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 17:09:23. #1.14#
title