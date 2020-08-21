Son dakika haberi: Simav'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika yerel haberi: Simav'da trafik kazası: 1 yaralı Kütahya'nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Simav'da trafik kazası: 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Simav ilçesi Kekliktepe mahallesi sanayi çarşısı ikinci yol çıkışında, Uşak caddesi üzerinden gelen Ali Osman Yuca'nın kullandığı 43 KT 225 plakalı motosiklet ile Sanayi çarşısından Uşak caddesine çıkış yapan Nevzat Gümüş'ün kullandığı 34 SC 9896 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali Osman Yuca yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsüne ambulans içinde ilk müdahale yapılarak, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA