Son dakika haberi | Silivri'de çatı yangını (2)
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Son dakika haberi | Silivri'de çatı yangını (2)

Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Tezcan Sokağı'ndaki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberi | Silivri'de çatı yangını (2)
Son dakika haberi | Silivri'de çatı yangını (2)
Son dakika haberi | Silivri'de çatı yangını (2)
Son dakika haberi | Silivri'de çatı yangını (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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