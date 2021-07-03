Son dakika haberleri... Silivri'de bir otelde zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Silivri'de bir otelde iddiaya göre yedikleri yemekten zehirlenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de bir otelde iddiaya göre yedikleri yemekten zehirlenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, bir etkinlik kapsamında otelde bulunan kafilede çok sayıda kişi yedikleri yemekten zehirlenerek yardım istedi. Şahısların zehirlendiğini anlayan yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında zehirlendiği belirlenen vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin otelde yaptığı çalışmalar sürüyor.

(Hakan Küçükakman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı