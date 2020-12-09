Son dakika haberi! Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi

09.12.2020 21:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:43

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, akşam saatlerinde kulüp binasında silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun'un hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, akşam saatlerinde kulüp binasında silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun'un hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Olayın ardından Belediye Başkanı Ercan Çimen'le birlikte Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı 2 kişinin yaptığını ve şuan yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'a yönelik akşam saatlerinde bir silahlı saldırı olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, "Başta sağlık ekiplerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz derhal olaya müdahale ettiler. Hastaneye getirilen başkanımız Allah'a şükür doktorlarımızın verdiği bilgiye göre bilinci açık şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Şuan itibariyle hayati tehlike noktasında herhangi bir durumunun olmadığı doktorlarımız tarafından bize iletildi. Arkadaşlarımız gerekli tıbbi müdahaleleri yapıyorlar. Selametle bu süreci atlatacağız" dedi.

Vali Taşbilek, sorular üzerine olayın şüphelisi 2 kişinin olduğunu ve yakalanmaları için güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğunu sözlerine ekledi.

Olay:

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş müsabakasının ardından Tekke köyünde bulunan kulüp binasına gitmiş, buradaki makam odasında kendisiyle özel görüşmek isteyen İ.K ve M.E isimli şahıslarla görüştü sırada tabancayla vurularak yaralanmıştı. Şüphelilerden İ.K'nin cezaevinde hükümlü olduğu ve Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı salıverildiği öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla bölgeden kaçarken, Başkan Olgun 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberi! Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi
Son dakika haberi! Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi
Son dakika haberi! Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi
Son dakika haberi! Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

İlgili Haberler

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı
Son dakika haber: - Kırklareli'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: - Kırklareli'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Demet Özdemir Perihan Savaş
Spor Samatta Ozan Tufan Okan Buruk Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun'un sağlık durumu iyi - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 21:53:23. #1.15#
title