Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü
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Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü

18.01.2021 17:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:57
Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü

Son dakika haber... KOCAELİ'de, bağırsak yırtılması nedeniyle ameliyat olan Şeyma Nur Çanakçı (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KOCAELİ'de, bağırsak yırtılması nedeniyle ameliyat olan Şeyma Nur Çanakçı (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şeyma Nur gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Körfez ilçesinde yaşayan Şeyma Nur Çanakçı, 8 Ocak günü rahatsızlanınca Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma Nur Çanakçı, 11 Ocak günü bağırsak yırtılması teşhisiyle ameliyata alındı. Şeyma Nur dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Çanakçı ve Fatma Çanakçı çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şeyma Nur'un cenazesi, bugün Körfez Hacı Teoman Bekiroğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızının ölümünün acısını yaşayan Fatma Çanakçı, "Yoğun bakımdaki doktor kalp krizi geçirdiğini söylüyor" dedi.

Şikayetçi olacaklarını söyleyen Şeyma Nur'un dayısı Veysel Uyanık ise, "Hastanede ameliyat oldu çocuğumuz. Kalın bağırsağında yırtık var dediler" diye konuştu.


Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü
Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü
Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü
Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü
Son dakika haberi: Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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