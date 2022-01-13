Son dakika haberi! Seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Tarık Köse - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yabancı plakalı tırda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yabancı plakalı tırda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Bandırma-Gönen kara yolu üzerinde Denıs A. (30) idaresinde seyir halinde bulunan CB2797BT yabancı plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtaki yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekti.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında dorse kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı yaşanmadı.

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

 Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

AA / Tarık Köse - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title