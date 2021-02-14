SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
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SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

14.02.2021 06:54 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:00
SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

SAMSUN'da mühendis Oğuz B.E.'nin (51), boğazından bıçakladığı eşi Mihrican E. (46) hayatını kaybetti.

SAMSUN'da mühendis Oğuz B.E.'nin (51), boğazından bıçakladığı eşi Mihrican E. (46) hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Oğuz B.E., zaman zaman şiddet uyguladığı iki çocuk annesi eşi Mihrican E. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Mihrican E.'ye saldıran Oğuz B.E., eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Mihrican E.'yi bıçakladıktan sonra dedesinde kalan oğluna telefonla haber veren Oğuz B.E., Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı. İhbar üzerine, adrese gelen sağlık ekipleri, Mihrican E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Oğuz B.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mihrican E.'nin cansız bedeni ise otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.Öldürülen Mihrican E.'nin halk eğitim kurslarında eğitmenlik yaptığı ve pandemi sebebiyle bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. Mihrican E.'nin işsiz olduğu süre zarfında Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı öğrenildi.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
SEVGİLİLER GÜNÜNDE EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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