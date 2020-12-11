Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Bir son dakika haberine göre OYUNCU Sermiyan Midyat aleyhine bir ara birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesi ile açılan dava dosyasına, yeni fotoğraflar girdi.