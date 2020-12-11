Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

11.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:45
Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Bir son dakika haberine göre OYUNCU Sermiyan Midyat aleyhine bir ara birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesi ile açılan dava dosyasına, yeni fotoğraflar girdi.

OYUNCU  Sermiyan Midyat aleyhine bir ara birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesi ile açılan dava dosyasına,  yeni fotoğraflar  girdi. Fotoğraflarda  Sevcan Yaşar'ın yüzünde ve ellerinde darp izi görülüyor. Dava dosyasına konulan videolarda da hasar gören ev eşyalarının görüntüleri yer alıyor.

MİDYAT'IN 8 YILA, YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sermiyan Midyat, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Aynı davada Sevcan Yaşar içinde, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla  hapis cezası isteniyor.

Basit yargılama usulü ile yapılacak davaya 15 Ocak 2021 tarihinde başlanacak.


- İstanbul
Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi
Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi
Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi
Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi
Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

CHP'li ilçe yöneticisinin dava dosyasında çarpıcı detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı
CHP'li ilçe yöneticisinin dava dosyasında çarpıcı detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber: İl Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Erkan Akçay Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Başak Dizer Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Sörloth Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:47:50. #1.15#
title