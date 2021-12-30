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Selzedelerden yürek yakan ifadeler: "koltukların üzerinde sabaha kadar durduk"

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: "koltukların üzerinde sabaha kadar durduk" Sel bölgesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen selde zarar gören evlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Selzedelerden yürek yakan ifadeler: "koltukların üzerinde sabaha kadar durduk"

Sel bölgesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen selde zarar gören evlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Selde büyük panik yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Sobanın yarısı su üsten odunu yaktım kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki gün önce yaşanan selin ardında hasar tespit ve evlerin temizliği için çalışma başladı. Ekipler evlerde ve bahçelerde bulunan su birikintilerini vidanjör ve su motorları yardımıyla boşalttı.

Suyu görünce panik olduğunu söyleyen Osman Boz, "Suyu gördüm anında paniğe kapıldım koşa koşa eve geldim. Eve gelince baktım merdivene su yükseliyor. Evdekilere hemen söyledim dikkatli olun ve paniğe kapılmayın. Bir baktım eve su girmeye başladı. Su girince bir şey toplayamadık. Anına 50 santimetre su koltukların üstüne çıktık ayakkabılarımı çıkardım hiçbir önlem alamadım. Daha çok paniğe kapıldım. En son çahre çatıya çıkalım dedim. Çatıya çıktık. Sesimizi duyuramadık ve çatıda bekledik. Daha sonra çatıdan inip aşağıya indim. Sobayı yaktım. Sobanın yarısı su üsten odunu yaktım kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk. Daha sonra su azalmaya başlayınca dalgıç yardımıyla suyu tahliye etik" dedi.

Afetten hasar gören mahalle yolları onarım çalışmaları sürüyor.

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

Selzedelerden yürek yakan ifadeler: koltukların üzerinde sabaha kadar durduk

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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