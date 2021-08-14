Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
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Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı

Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları esnasında bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları esnasında bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların dördüncü gününde sular altına kalan dairelerde arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Taşan çay kenarında bulunan Yıldız Sitesi'nin, sular altında kalan zemin katında devam eden arama-kurtarama çalışmaları esnasında kime ait olduğu belli olmayan bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu. Binada çalışma yürüten Kastamonu Araç İtfaiye ekipleri tarafından bulunan ziynet dolu çanta, ilçede bulunan Afet Koordinasyon Merkezine götürülerek yetkililere teslim edildi.

Sel sularının bastığı Yıldız sitesinde arama kurtarma faaliyetleri yürüten ve ziynet dolu çantayı yetkililere teslim eden Uğur Büyükyiğit, "Evin içindeki tahliye sırasında değerli eşyalar bulduk. Teslim etmek için aldım. Jandarma ve Kolluk Kuvvetlerine teslim edeceğim" dedi. İtfaiye eri Büyükyiğit, çantanın içerisinde altın bileklik ve kolyenin yanı sıra Cumhuriyet altını, çeyrek altın ile beraber değerli saatler olduğunu belirtti. - KASTAMONU

Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
Son dakika haberi... Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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