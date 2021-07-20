Son dakika haberi: Selimiye'de bayram namazı coşkusu
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Son dakika haberi: Selimiye'de bayram namazı coşkusu

Son dakika haberi: Selimiye'de bayram namazı coşkusu
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kurban Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin (sultan) camileri, saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Cami içinde yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı, namazın ardından cemaat tekbirler getirdi.

Selimiye Camisi'nde okunan hutbe ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yaptırdığı dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Namazı Edirnelilerin yanı sıra yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sınır kapılarından yurda giren bazı gurbetçiler de eda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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