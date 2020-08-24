Sel faciası hayvanları da zor durumda bıraktı: Dere yatağına düşen inek kepçe yardımıyla kurtarıldı Önceki gün Giresun'da yaşanan felakette insanların yanı sıra hayvanlar da büyük zarar gördü. Bir dere yatağında biçare halde görülen bir inek, vatandaşlar tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Giresun'da önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda hayvanlar da zor durumda kaldı. Dere yatağında mahsur kalan bir inek, vatandaşlar tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Selden en fazla zarar gören yerler arasında yer alan Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında çaresiz bir şekilde görülen inek için vatandaşlar seferber oldu.

KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI

Çevredeki bir iş makinesinin kepçesine bağlanan iple bulunduğu yerden kurtarıldı. İp ve tahta yardımı ile ineğin kayarak azgın dere sularına düşmemesi için uğraş verilirken, inek kepçe yardımı ile kurtarılıp sahibine teslim edildi.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA