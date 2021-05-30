Son dakika! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN AĞRI'DA TÖREN
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Son dakika! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN AĞRI'DA TÖREN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in (31) cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in (31) cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda sürdürülen Eren-15 Operasyonu kapsamında Berezer mevkiinde dün akşam saatlerinde teröristlerle yaşanan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, göğsünden yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kars nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in hastane morgundun alınan cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Şehit için havalimanında saat 09.00 sıralarında düzenlenen uğurlama törenine Vali Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Belediye Başkan vekili Mehmet Özgül, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, kurum amirleri ve askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında ailesinin yaşadığı Ankara'ya uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Ramazan DEMİR AĞRI, (DHA)

Son dakika! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN AĞRI'DA TÖREN
Son dakika! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN AĞRI'DA TÖREN
Son dakika! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN AĞRI'DA TÖREN
Son dakika! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN AĞRI'DA TÖREN
Son dakika! ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN AĞRI'DA TÖREN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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