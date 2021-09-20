Son dakika haberi! Şehit polis Balcı'nın emanetinin mutlu günü - Haberler
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Son dakika haberi! Şehit polis Balcı'nın emanetinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi! Şehit polis Balcı'nın emanetinin mutlu günü

Edinilen son dakika haberine göre Şehit Polis Komiser Engin Balcı'nın oğlu Kadir Balcı evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şehit Polis Komiser Engin Balcı'nın oğlu Kadir Balcı evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık taktı.

2016 yılında şehit düşen komiser Engin Balcı'nın oğlu Kadir Balcı bugün nişan töreni ile evlilik yolundaki ilk adımını attı. Genç çiftin nişan törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, daire müdürleri, Balcı ve Çetin aileleri ile Kadir Balcı ve nişanlısı Sümeyye Çetin'in arkadaşları katıldı.

Kadir ve Sümeye'nin nişan yüzüklerini Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birlikte taktı. Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Vali Çelik ve Başkan Işık, aileleri tebrik etti. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Şehit polis Balcı'nın emanetinin mutlu günü

Son dakika haberi! Şehit polis Balcı'nın emanetinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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