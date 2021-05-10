KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine şehadet haber verildi
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KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine şehadet haber verildi

Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Taşköprü ilçesinde yaşayan anne Nezaket ile baba Mustafa Nar'ın evine Türk bayrakları asıldı.

İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yasin Bulut ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Faruk Velioğlu tarafından aileye şehadet haberi iletildi.

Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından GATA'da tedavi altına alınmıştı.

KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine şehadet haber verildi
KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine şehadet haber verildi
KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine şehadet haber verildi
KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine şehadet haber verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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