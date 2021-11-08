Şehit yakını ve gazilerden TBMM önünde İYİ Partili Türkkan'a tepki

FIRAT, MALATYA (DHA) - TÜRKİYE Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde basın açıklaması yaparak, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfreden ve tepkiler üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Alparlan Fırat, ellerinde Türk bayrakları bulunan şehit aileleri ve gaziler ile birlikte TBMM Çankaya Kapı önünde basın açıklaması yaptı. Fırat, "Vatan, bayrak ve mukaddes değerleri uğruna canları ile bedel ödeyen aziz şehitlerimizin, yakınlarına laf söylemeye cüret eden, milletin, vekil diye Meclis'e yolladığı, kendini bilmez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınıyoruz" dedi. Lütfü Türkkan'ın tutum ve davranışlarının şehit ailelerini ve gazileri derinden üzdüğünü vurgulayan Fırat, "Şehit yakınımızın tepkisinin sebebi ne olursa olsun, bir partinin grup başkanvekili şehidin kız kardeşine küfür ve hakaret edemez. Siyaset yapıyorsanız vatandaşın tepkilerine tahammül göstereceksiniz. Şehit aileleri ve gaziler olarak kim ki eli kanlı, bebek katili bölücü terör örgütü uzantılarıyla iş tutarsa, sempati beslerse, gittiği her ilde karşısında şehit ailesini ve gazileri görecektir" ifadelerini kullandı.