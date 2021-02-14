Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor

14.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:50
Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor

Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunda ulaşımda aksama meydana geliyor.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunda ulaşımda aksama meydana geliyor.

Balkesir' in Savaştepe ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. İlçede çoğu mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yetkililer Balıkesir-Savaştepe karayolunu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman ulaşıma kapanan yol, Savaştepe Belediyesine ait iş makinalarıyla tekrar ulaşıma açılıyor.


- Balıkesir
Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor
Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor
Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor
Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mahir Ünal Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Buse Varol Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 15:50:30. #1.15#
title