Son dakika haberi... Savaştepe'de kar yağışı etkili oluyor
14.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:50
Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunda ulaşımda aksama meydana geliyor.
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunda ulaşımda aksama meydana geliyor.
- Balıkesir
Balkesir' in Savaştepe ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. İlçede çoğu mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yetkililer Balıkesir-Savaştepe karayolunu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman ulaşıma kapanan yol, Savaştepe Belediyesine ait iş makinalarıyla tekrar ulaşıma açılıyor.
- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU