Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
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Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

08.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:31
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Son dakika gündem haberi: KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı anma etkinlikleri Sarıkamış ilçesinde şehitler için mevlit okunmasıyla başladı.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı anma etkinlikleri Sarıkamış ilçesinde şehitler için mevlit okunmasıyla başladı.

Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Programa, Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti Kars Milletvekili AK Parti MKYK Üyesi eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, daire ve kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Program, ilahilerle sona erdi.


Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Son dakika haberi... Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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