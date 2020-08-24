Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bir son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hakim Çıtanak (40), yaşamını yitirdi.
24.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:28
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hakim Çıtanak (40), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Kulp-Muş Karayolu'nda meydana geldi. Hakim Çıtanak'ın kullandığı 06 BIT 567 plakalı otomobil, kırsal Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede sürücü Çıtanak'ın öldüğü belirlendi. Çıtanak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: DHA