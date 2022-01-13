Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 16 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 16 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Dün, kent merkezi girişinde "dur" ihtarına uymayan bir otomobili takibe alan polis ekipleri, durdurdukları aracın LPG deposunda 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar ele geçirmiş, otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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