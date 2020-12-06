Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı

06.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:02
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da yunus polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıklıgöl'deki balıkların aç kalmaması için suya yem bıraktı.

ŞANLIURFA'da yunus polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıklıgöl'deki balıkların aç kalmaması için suya yem bıraktı.

Kentin simgesi olan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Gün boyu vatandaşlar tarafından beslenen balıkların aç kalmaması için bölgede görev yapan yunus polisleri balıklara yem attı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu anlarda bazı polislerin dilek tuttuğu görüldü.


Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - Polis ekipleri, balıkları yemledi
ŞANLIURFA - Polis ekipleri, balıkları yemledi
Son dakika haberleri: Balıklıgöl'deki balıkları polisler besledi
Son dakika haberleri: Balıklıgöl'deki balıkları polisler besledi
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kısıtlama sessizliği
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kısıtlama sessizliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Onur Ünlü Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Samatta Burak Yılmaz Yılmaz Vural Mbaye Diagne
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yunus timi, balıklara yem attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 17:03:39. #1.14#
title