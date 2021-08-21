Son dakika haberi | Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik Harran ve Haliliye ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak ve Suriye'de örgütün farklı birimlerinde görev aldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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