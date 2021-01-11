Son dakika haberi | ŞANLIURFA - FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

11.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:18

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan kadın, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan kadın, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çok yönlü çalışma yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan kadının saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerce evine düzenlenen operasyonda şüpheli Z.T, yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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