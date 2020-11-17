Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi
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Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

17.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:25

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 5. kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek beton zemine düşen 17 yaşındaki Yıldız Sertdemir hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Yıldız Sertdemir, 5. kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Sertdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Daha sonra kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edilen Sertdemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sertdemir'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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