Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale Caddesi'nde 19 ABC 549 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.

Şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, iki otomobile çarptı.

Kazaya karışan otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Yemek Tarifleri Gazeteler
Magazin Bülent Ersoy
Spor Devlet Bahçeli
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hulusi Akar Vladimir Putin Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:26:49. #1.11#