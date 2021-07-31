Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Halil Dedeli (76) idaresindeki 41 EC 399 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Tekeli mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Nebahat Dedeli (57) yaralandı.

Ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nebahat Dedeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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