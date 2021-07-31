Son dakika haberi! Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Halil Dedeli (76) idaresindeki 41 EC 399 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Tekeli mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Nebahat Dedeli (57) yaralandı.
Ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nebahat Dedeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek