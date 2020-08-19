Son dakika haberi: Salihli'de, ışık hüzmesi sonucu sazlık alanda yangın çıktı iddiası Son dakika haberleri... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve gök taşı olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve gök taşı olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini, bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

Ege Bölgesi'nde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın bölgesine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin ve mahallelinin yardımı ile yangın söndürüldü.

'ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ BİR IŞIK GÖRDÜK'Şimşek çakar gibi ışık gördüklerini ifade eden Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, "Bu ışık olayının ardından birçok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda alevlerin yükseldiğini gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu" dedi.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi'nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA