Son dakika haberi | Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya ve Ankara'da operasyon gerçekleştirdi. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'ın verdiği bilgiler doğrultusunda örgüt adına operasyonlara katıldığı tespit edilen 9 şüpheli, Sakarya'nın Karasu ilçesinde gizlendikleri evde gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu bilgisine ulaşılan 2 şüpheli de Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şühelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ