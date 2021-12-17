Son dakika haberi! Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2'si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanmasını ve 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Sanık ve avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı 11 Mart 2022'ye erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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