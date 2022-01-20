Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.

Evrenköy Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden anne Nuray E, çocukları Nehir (11) ve Dursun Efe E'yi (8) kurtarmaya çalıştı. Kadın, bu sırada dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evden çıkarılarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan kardeşi ise buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının, ısıtıcının yatağa devrilmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika haber: Çıkan yangında kız çocuğu öldü, kardeşi ağır yaralandı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Evrenköy, Sakarya, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title