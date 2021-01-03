Son dakika haberi | Sakarya'da anız yangını
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Son dakika haberi | Sakarya'da anız yangını

03.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:48
Son dakika haberi | Sakarya'da anız yangını

Son dakika gündem haberi: SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Öğle saatlerinde, Serdivan Sivritepe Caddesi'nde bir vatandaş tarafından yakılan ateş kontrolden çıkarak büyüdü. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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