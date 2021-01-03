Son dakika haberi | Sakarya'da anız yangını

SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Öğle saatlerinde, Serdivan Sivritepe Caddesi'nde bir vatandaş tarafından yakılan ateş kontrolden çıkarak büyüdü. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR