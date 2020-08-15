Son dakika haberi: SAKARYA Babası ve babaannesini tüfekle vurdu Son dakika gündem haberine göre Babası ve babaannesini tüfekle vurduSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Engin Güneş (26) tartıştığı babası Ömer Güneş (48) ve babaannesi Rahime Güneş'i (82) tüfekle ateş ederek vurdu.

Babası ve babaannesini tüfekle vurdu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Engin Güneş (26) tartıştığı babası Ömer Güneş (48) ve babaannesi Rahime Güneş'i (82) tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan, Ömer Güneş ve annesi Rahime Güneş tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli, 1 çocuk babası Engin Güneş, babası Ömer Güneş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğlu kavga etti. Rahime Güneş kavga eden oğlu ve torununu ayırmak istedi. Bu sırada Engin Güneş, evden aldığı tüfekle babası ve babaannesinin üzerine ateş etti. Ömer Güneş karın bölgesine, Rahime Güneş ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunu Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve oğlu tedavi altına alındı. Engin Güneş jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA